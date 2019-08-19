В анексованому Криму різко знизилися популяції диких мідій

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 12:41

За даними російських ЗМІ, у Чорному морі скоротилась популяція мідій. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що через аматорську риболовлю у Чорному морі різко скоротилась популяція мідій. Так, у першому півріччі поточного року на півострові виловили 16,4 тонни диких мідій.

За словами експертів, вилов зріс більше ніж в 27 разів, порівняно з минулим роком.

«Зростаючий вилов диких мідій вже викликав занепокоєння власників акваферм. На відміну від устриць молодь мідії не імпортується з-за кордону, а відтворюються в Чорному морі. Раніше вчені вважали стан запасів достатнім, щоб дозволити промисловий лов, але зараз, за словами Андрія Дедюхина (начальник департаменту з рибальства Мінсільгоспу – ред.), надходять тривожні сигнали: восени і навесні, коли у мідій починається період розмноження, на фермерських плантаціях на південному узбережжі Криму майже не було личинок мідій», - відзначили ЗМІ.