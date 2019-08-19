Більше не деребенитиме держкошти: Пилип Іллєнко звільняється із Держкіно

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 12:07

Пилип Іллєнко, під чиїм крилом Держкіно спускає мільйони гривень українських платників податків на сумнівні проекти, вирішив не працювати за головування Зеленського. Так, він звільняється.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко вирішив звільнитися.

«Я пишаюся результатами, але не хочу перетворювати боротьбу за це крісло у трилер. Тому сьогодні я написав прем’єр-міністрові України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дасть змогу новому Уряду найближчим часом провести відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі», - прокоментував він.

Відповідне повідомлення з’явилось на його сторінці у соцмережі. Пилип Іллєнко зазначив, що це були «фантастичні 5 років».

Нагадаємо, раніше Держкіно розкритикували за спускання мільйнів гривень на незрозумілі проекти. Зокрема, понад одинадцять мільйонів гривень на кіно маловідомої блогерки Яніни Соколової. Ще 400 тисяч гривень вона отримала на розвиток свого каналу в YouTube. Українці гостро розкритикували останню за безсовісне розтрачання коштів. «Добрим» словом згадали й Іллєнка, який це свавілля очолює.