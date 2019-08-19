Дружина Нетаньяху спаплюжила українську традицію з хлібом (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 11:21

Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю продемонструваля своє невміння чи ж небажання коректно реагувати на традиції народу України. Так, вона кинула під ноги хліб, яким її пригостили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара повела себе по-свинськи, кинувши на землю хліб з сіллю, яким її та його чоловіка пригостили у Києві.

Як відомо, хліб та сіль Беньяміну та Сарі Нетаньяху піднесли одразу в київському аеропорту. Про те, що 60-річна жінка викинула шматок українського хліба на землю, розповів журналіст Дмитро Доубов.

«І ось ще. На Сару подивіться на 37-й секунді)» - написав він та додав відповідне відео.

Так, на відео видно, що Беньямін Нетаньяху куштує український хліб, а його дружина демонстративно кидає його в бік. У Мережі поведінку дружини прем’єр-міністра Ізраїлю гостро розкритикували.

«Коза кончана,голоду воно незнало і біди», - зазначив в коментарях користувач соцмережі.

«Істине ставлення до «недолюдей» - якими вони керуватимуть», - також відзначили у Мережі.

«Поїхало позорище в Європу», - додали у коментарях.

До слова, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю заявляв, що може бути посередником у врегулюванні відносин між Україною та Росією.