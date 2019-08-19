Дружина Нетаньяху спаплюжила українську традицію з хлібом (ВІДЕО)

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Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю продемонструваля своє невміння чи ж небажання коректно реагувати на традиції народу України. Так, вона кинула під ноги хліб, яким її пригостили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара повела себе по-свинськи, кинувши на землю хліб з сіллю, яким її та його чоловіка пригостили у Києві.
Як відомо, хліб та сіль Беньяміну та Сарі Нетаньяху піднесли одразу в київському аеропорту. Про те, що 60-річна жінка викинула шматок українського хліба на землю, розповів журналіст Дмитро Доубов.
«І ось ще. На Сару подивіться на 37-й секунді)» - написав він та додав відповідне відео.
Так, на відео видно, що Беньямін Нетаньяху куштує український хліб, а його дружина демонстративно кидає його в бік. У Мережі поведінку дружини прем’єр-міністра Ізраїлю гостро розкритикували.
«Коза кончана,голоду воно незнало і біди», - зазначив в коментарях користувач соцмережі.
«Істине ставлення до «недолюдей» - якими вони керуватимуть», - також відзначили у Мережі.
«Поїхало позорище в Європу», - додали у коментарях.
До слова, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю заявляв, що може бути посередником у врегулюванні відносин між Україною та Росією.
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