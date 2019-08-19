У топ-5 фрілансерів світу зі зростаючим доходом потрапили українці

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Стало відомо, що українські фрілансери мають досить непогані доходи. Й навіть більше, заробітки таких працівників мають тенденцію до зростання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Україна потрапила у десятку країн, де доходи фрілансерів демонструють зростання. Про це свідчать дані платформи цифрових платежів Payoneer.
Проаналізувавши найдинамічніші ринки фрінасеров в світі, експерти віднесли на перше місце США. Україна ж у ньому зайняла 5 місце.
Так, у поточному році доходи американських фрілансерів підскочили на 78%. Доходи британських фрілансерів зросли на 59%. Тим часом на 57% більше почали отримувати фрілансери Бразилії.
Українські фрілансери отримують на 36% більше доходів. Навіть пакистанські фрілансери почали заробляти більше, а саме на 47%.
У Payoneer наголосили, що в США фрілансером працюють люди будь-якого віку. В Азії таким чином заробляють лише молоді люди.
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