У топ-5 фрілансерів світу зі зростаючим доходом потрапили українці

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 10:47

Стало відомо, що українські фрілансери мають досить непогані доходи. Й навіть більше, заробітки таких працівників мають тенденцію до зростання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Україна потрапила у десятку країн, де доходи фрілансерів демонструють зростання. Про це свідчать дані платформи цифрових платежів Payoneer.

Проаналізувавши найдинамічніші ринки фрінасеров в світі, експерти віднесли на перше місце США. Україна ж у ньому зайняла 5 місце.

Так, у поточному році доходи американських фрілансерів підскочили на 78%. Доходи британських фрілансерів зросли на 59%. Тим часом на 57% більше почали отримувати фрілансери Бразилії.

Українські фрілансери отримують на 36% більше доходів. Навіть пакистанські фрілансери почали заробляти більше, а саме на 47%.

У Payoneer наголосили, що в США фрілансером працюють люди будь-якого віку. В Азії таким чином заробляють лише молоді люди.