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Чоловіки, які люблять прикидатися жінками, відгуляли шоу DragWorld, яке пройшло у Лондоні.
Новину передає «Преса України».
У Великій Британії пройшло найбільше у Європі шоу, де зібрались понад 15 тисяч шанувальників дреґ-квін. Довідка: дреґ-квін – це чоловік, який одягається та робить макіяж як жінка. Дреґ-квін це не лише геї. Представники традиційної орієнтації також можуть дефілювати в ролі «супержінки».
Так, велике дійство пройшло у Лондоні. До шоу приєднались відомі телеведучі, зірки телешоу, в тому числі трикратний переможець Еммі Ру Пол.
«Треба сказати, DragWorld мав чудовий успіх. Я могла плакати, відчуваю себе такою благословенною», - прокоментував подію актор Джинкс Монсун.
11:21: Дружина Нетаньяху спаплюжила українську традицію з хлібом (ВІДЕО)
10:47: У топ-5 фрілансерів світу зі зростаючим доходом потрапили українці
10:07: Дреґ-квін заполонили Лондон
09:34: Радянська влада брехала про кількість загиблих: США випустили засекречений звіт про катастрофу на ЧАЕС
08:16: «Слуги народу» запланували ввести посімейне декларування доходів
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