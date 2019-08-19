Дреґ-квін заполонили Лондон

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 10:07

Чоловіки, які люблять прикидатися жінками, відгуляли шоу DragWorld, яке пройшло у Лондоні.

Новину передає «Преса України».

У Великій Британії пройшло найбільше у Європі шоу, де зібрались понад 15 тисяч шанувальників дреґ-квін. Довідка: дреґ-квін – це чоловік, який одягається та робить макіяж як жінка. Дреґ-квін це не лише геї. Представники традиційної орієнтації також можуть дефілювати в ролі «супержінки».

Так, велике дійство пройшло у Лондоні. До шоу приєднались відомі телеведучі, зірки телешоу, в тому числі трикратний переможець Еммі Ру Пол.

«Треба сказати, DragWorld мав чудовий успіх. Я могла плакати, відчуваю себе такою благословенною», - прокоментував подію актор Джинкс Монсун.