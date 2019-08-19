Радянська влада брехала про кількість загиблих: США випустили засекречений звіт про катастрофу на ЧАЕС

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 09:34

Стало відомо, що у США вирішили розсекретити інформацію про вибух на четвертому блоці Чорнобильської АЕС. Як виявилось, радянська влада «підкоректувала» деякі числа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Національний архів США оприлюднив перший засекречений звіт, видани американською розвідкою. Мова йде про звіт щодо вибуху на ЧАЕС у 1986 році.

Тепер документ, відповідальним за який є Мортон Абрамовіц, знаходиться у вільному доступі. В ньому зазначається, що кількість постраждалих внаслідок аварії могла бути більшою. Крім того, радянські дані називають «нісенітницею», зокрема, загибель лише двох людей в результаті вибуху.

За даними американських розвідників, під час денної зміни на реакторі РВПК-1000 повинні були знаходитися близько 100 чоловік, а вночі 25-30 співробітників.

«Так як третій і четвертий енергоблоки розташовані недалеко один від одного, поблизу четвертого могло знаходитися до 200 чоловік вдень і до 70 – вночі», - йдеться у звіті.

Особливо наголошується, шр на момент вибуху поруч з реактором знаходилось не менше сотні людей. Оглядаючи перші фото з місця події, розвідники зазначили, що усі, хто був поблизу реактора, загинули на місці або ж отримали смертельну дозу радіації.

«Число загиблих в аварії в офіційних документах було применшене в 50 разів, реальна цифра - не менше 100 чоловік», - йдеться у звіті.