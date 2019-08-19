Киянам видадут гроші до Дня Незалежності

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 08:55

Понад 300 тисяч киян отримають грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності України. Стало відомо, хто та на яку суму може розраховувати.

Новину передає «Преса України».

Заступникаголови КМДА Марина Хонда заявила, що жителі Києва отримають одноразову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності. За її словами, понад 336 тисяч киян отримають суму до 500 гривень.

«Загалом, мешканці столиці 21 пільгової категорії отримають матеріальну допомогу. Також гроші будуть виплачені внутрішнім переміщеним особам, які перебувають на обліку і фактично проживають у Києві. Розмір виплат складе від 280 до 500 гривень, залежно від категорії», - розповіла Хонда.

На найбільшу суму можуть розраховувати діти-сироти, над якими встановлено опіку. Також по 500 гривень отримають члени сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в акціях з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 років.

«На півтисячі гривень можуть розраховувати родичі тих, хто загинув або помер від поранень, контузій або хвороби під час участі в антитерористичній операції на сході країни. Також по 500 грн дадуть праведникам Бабиного Яру, репресованим особам, які були пізніше реабілітовані, учасникам народного ополчення, що обороняли Київ в 1941 році», - додала вона.