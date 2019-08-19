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У партії президента Володимира Зеленського виступили з новою цікавою ініціативою. Так, вони вирішили змусити сім’ї подавати декларації.
Новину передає «Преса України».
Депутат партії «Слуга народу» Данило Гетманцев зробив важливу заяву. За його словами, в Україні може бути введене посімейне декларування доходів. Політик впевнений, що це вигідніше за сьогоднішню систему оподаткування.
«Ми повинні спочатку скасувати можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу і так званого олігархату з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Друге - ввести таке декларування, яке буде вигідніше для платника податків», - розповів він.
За словами Гетманцева, обов'язкове декларування доходів має запрацювати через рік-два після податкової амністії і добровільного декларування.
«Ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім'ї. Тобто, сплачуючи податок за сім'ю в цілому. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу», - пояснив він.
Для прикладу він зазначив, що купуючи путівку на відпочинок, людина зможе зменшити свій оподатковуваний дохід.
Нагадаємо, представник партії Володимира Зеленського Дмитро Германцев претендує на посаду керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
08:16: «Слуги народу» запланували ввести посімейно декларування доходів
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