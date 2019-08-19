«Слуги народу» запланували ввести посімейно декларування доходів

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 08:16

У партії президента Володимира Зеленського виступили з новою цікавою ініціативою. Так, вони вирішили змусити сім’ї подавати декларації.

Новину передає «Преса України».

Депутат партії «Слуга народу» Данило Гетманцев зробив важливу заяву. За його словами, в Україні може бути введене посімейне декларування доходів. Політик впевнений, що це вигідніше за сьогоднішню систему оподаткування.

«Ми повинні спочатку скасувати можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу і так званого олігархату з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Друге - ввести таке декларування, яке буде вигідніше для платника податків», - розповів він.

За словами Гетманцева, обов'язкове декларування доходів має запрацювати через рік-два після податкової амністії і добровільного декларування.

«Ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім'ї. Тобто, сплачуючи податок за сім'ю в цілому. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу», - пояснив він.

Для прикладу він зазначив, що купуючи путівку на відпочинок, людина зможе зменшити свій оподатковуваний дохід.

Нагадаємо, представник партії Володимира Зеленського Дмитро Германцев претендує на посаду керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.