Хлоя Кардашян прикрасила собою пляж

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 07:39

Хлоя Кардашян, яка довгий час залишалась в тіні воїх зіркових сестер, показала фото з відпочинку. Так, знаменитість не соромилась демонструвати вдосконалене тіло.

Новину передає «Преса України».

Зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Хлоя Кардашян показала своїм мільйонам підписників тіло в крихітному бікіні. Так, знаменитість позувала на пляжі разом із своєю донькою.

35-річна Кардашян доповнила образ довгою накидкою та капелюхом. У Мережі відзначили, що зірка значно погарнішала.

«Ця жінка здатна викликати шторм», - прокоментували у Мережі.

«У Хлої дуже зваблива фігура, вона не занадто худа», - з’явилось у коментарях.