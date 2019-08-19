Хлоя Кардашян прикрасила собою пляж

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Хлоя Кардашян, яка довгий час залишалась в тіні воїх зіркових сестер, показала фото з відпочинку. Так, знаменитість не соромилась демонструвати вдосконалене тіло.
Новину передає «Преса України».
Зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Хлоя Кардашян показала своїм мільйонам підписників тіло в крихітному бікіні. Так, знаменитість позувала на пляжі разом із своєю донькою.
35-річна Кардашян доповнила образ довгою накидкою та капелюхом. У Мережі відзначили, що зірка значно погарнішала.
«Ця жінка здатна викликати шторм», - прокоментували у Мережі.
«У Хлої дуже зваблива фігура, вона не занадто худа», - з’явилось у коментарях.
08:16: «Слуги народу» запланували ввести посімейно декларування доходів
06:31: Команда Зеленського вирішила спростити життя «євробляхерам»
14:08: Помічника Порошенка по обкраданню українців на тарифах оголосили у розшук
13:39: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети
13:12: В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця
12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
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