У Харкові не можуть знайти зебру-втікачку

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Харківський екопарк втратив одного зі своїх жителів. Так, з території парку втекла зебра.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що із екопарку Харкова втекла зебра. Тварина зникла 18 серпня. На її пошуки відправились 20 працівників екопарка, охорона і волонтери. Також було залучено коней і квадрокоптер.
Представник комплексу Олексій Костюченко заявив, що тварина втекла до відкриття екопарка, а саме під час переведення зебри у новий вольєр.
До слова, це не перший такий випадок в екопарку. У липні територію парку покинули дві мавпи. Для їх пошуків була задіяна поліція.
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