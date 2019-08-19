Команда Зеленського вирішила спростити життя «євробляхерам»

Аня Мартинюк 19 серпня 2019, 06:31

У партії «Слуга народу» придумали, що робити з власниками авто на європейській реєстрації, які не розмитнили свої транспортні засоби.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що «слуги народу», партія Володимира Зеленського, готує новий законопроект, націлений допомогти «євробляхерам» в Україні. Так, останні можуть розраховувати на ще одну відстрочку.

В Офісі президента вирішили продовжити термін оформлення «евроблях» до 1 січня. Наразі діє норма, згідно якої розмитнення авто на європейській реєстрації повинно відбутись до 24 серпня.

Інакше «євробляхери» платитимуть штрафи. А саме:

від 10 до 20 діб прострочення - 17 000 гривень;

від 20 до 30 діб - 85 000 гривен штрафу;

більше 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) - 170 000 гривень. Авто також може бути конфіскованим за рішенням суду.