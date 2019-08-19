Команда Зеленського вирішила спростити життя «євробляхерам»

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У партії «Слуга народу» придумали, що робити з власниками авто на європейській реєстрації, які не розмитнили свої транспортні засоби.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що «слуги народу», партія Володимира Зеленського, готує новий законопроект, націлений допомогти «євробляхерам» в Україні. Так, останні можуть розраховувати на ще одну відстрочку.
В Офісі президента вирішили продовжити термін оформлення «евроблях» до 1 січня. Наразі діє норма, згідно якої розмитнення авто на європейській реєстрації повинно відбутись до 24 серпня.
Інакше «євробляхери» платитимуть штрафи. А саме:
від 10 до 20 діб прострочення - 17 000 гривень;
від 20 до 30 діб - 85 000 гривен штрафу;
більше 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) - 170 000 гривень. Авто також може бути конфіскованим за рішенням суду.
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12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
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