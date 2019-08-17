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Дмитро Вовк, який незаконно був призначений головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тепер перебуває у розшуку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук одіозного помічника Петра Порошенка, Дмитра Вовка. Останній, як відомо, був головою НКРЕУ. Так, йому заочно вручили підозру у причетності до нанесення 18,86 млрд грн збитків від впровадження формули «Роттердам плюс».
За попередніми даними, Вовк повинен був з’явитись у НАБУ 14 серпня. Однак він не прийшов й поліція оголосила його у розшук. Разом з Вовком до НАБУ мав прийти начальник відділу управління енергоринку Нацкомісії Володимир Бутовський. Однак і він не прийшов та був оголошений у розшук.
Як повідомлялось раніше, формула Роттердам + передбачає купівлю відходів антрацитного вугілля, яке в десять разів дешевше від вугілля. При цьому з простих українців та підприємців вже взяли чималу суму шляхом підвищення тарифів на опалення, яке ряд експертів назвали нелогічним. Формула принесла надприбутки для ДТЕК Ріната Ахметова. Останній є другом та партнером президента Петра Порошенка. Що стосується Дмитра Вовка, він раніше працював у «Рошен».
14:08: Помічника Порошенка по обкраданню українців на тарифах оголосили у розшук
13:39: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети
13:12: В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця
12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
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