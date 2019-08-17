Помічника Порошенка по обкраданню українців на тарифах оголосили у розшук

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 14:08

Дмитро Вовк, який незаконно був призначений головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тепер перебуває у розшуку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук одіозного помічника Петра Порошенка, Дмитра Вовка. Останній, як відомо, був головою НКРЕУ. Так, йому заочно вручили підозру у причетності до нанесення 18,86 млрд грн збитків від впровадження формули «Роттердам плюс».

За попередніми даними, Вовк повинен був з’явитись у НАБУ 14 серпня. Однак він не прийшов й поліція оголосила його у розшук. Разом з Вовком до НАБУ мав прийти начальник відділу управління енергоринку Нацкомісії Володимир Бутовський. Однак і він не прийшов та був оголошений у розшук.

Як повідомлялось раніше, формула Роттердам + передбачає купівлю відходів антрацитного вугілля, яке в десять разів дешевше від вугілля. При цьому з простих українців та підприємців вже взяли чималу суму шляхом підвищення тарифів на опалення, яке ряд експертів назвали нелогічним. Формула принесла надприбутки для ДТЕК Ріната Ахметова. Останній є другом та партнером президента Петра Порошенка. Що стосується Дмитра Вовка, він раніше працював у «Рошен».