Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 13:39

Російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, продовжують стріляти з забороненого озброєння.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 16 серпня, бойовики російського президента Володимира Путіна 12 разів відкрили вогонь в сторону українських захисників. Про це розповіли представники ООС.

«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

На щастя, серед українських захисників втрат немає. Уже сьогодні, 17 серпня, ворог один раз нагадав про себе зброєю. Врайоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», неподалік Павлополя бойовики відкрили вогонь з автоматичного гранатомета.