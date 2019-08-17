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Російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, продовжують стріляти з забороненого озброєння.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 16 серпня, бойовики російського президента Володимира Путіна 12 разів відкрили вогонь в сторону українських захисників. Про це розповіли представники ООС.
«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
На щастя, серед українських захисників втрат немає. Уже сьогодні, 17 серпня, ворог один раз нагадав про себе зброєю. Врайоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», неподалік Павлополя бойовики відкрили вогонь з автоматичного гранатомета.
13:39: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети
13:12: В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця
12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
12:23: Зеленський пообіцяв покарати власника готелю «Токіо Стар»
11:46: Ефірні масла варто застосовувати разом з традиційним лікуванням – вчені
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