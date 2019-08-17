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В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 13:12
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В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця

Амос Дов Сільвер, якому вдалось втекти від працівників  СБУ, тепер знову затриманий.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали Амоса Дов Сільвера, якого підозрюють в наркоторгівлі. Як відомо, останній 16 серпня втік від СБУ. Відомо, що він ховався в Умані, де й був успішно затриманий.

У прес-службі СБУ зазначили, що громадянин Ізраїлю скоро буде екстрадований.

«ДБР затримало трьох співробітників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі Сільвера з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів», - йдеться у повідомленні.

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