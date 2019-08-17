В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 13:12

Амос Дов Сільвер, якому вдалось втекти від працівників СБУ, тепер знову затриманий.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали Амоса Дов Сільвера, якого підозрюють в наркоторгівлі. Як відомо, останній 16 серпня втік від СБУ. Відомо, що він ховався в Умані, де й був успішно затриманий.

У прес-службі СБУ зазначили, що громадянин Ізраїлю скоро буде екстрадований.

«ДБР затримало трьох співробітників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі Сільвера з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів», - йдеться у повідомленні.