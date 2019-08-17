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Амос Дов Сільвер, якому вдалось втекти від працівників СБУ, тепер знову затриманий.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали Амоса Дов Сільвера, якого підозрюють в наркоторгівлі. Як відомо, останній 16 серпня втік від СБУ. Відомо, що він ховався в Умані, де й був успішно затриманий.
У прес-службі СБУ зазначили, що громадянин Ізраїлю скоро буде екстрадований.
«ДБР затримало трьох співробітників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі Сільвера з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів», - йдеться у повідомленні.
13:39: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети
13:12: В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця
12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
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