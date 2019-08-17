Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 12:52

Дмитро Разумков розповів, які реформи чекають на українців в першу чергу. За його словами, на першому місці стоїть боротьба з корупцією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, лідер партії «Слуга народу», який є потенційним спікером парламенту, Дмитро Разумков, заявив, що хоче бачити реалізацію трьох реформ в країні.

За його словами, це антикорупційна, освітня та медична реформи.

«Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я не задоволений», - зявив він.

Разумков особливо наголосив, що не підтримує медреформаторку Уляну Супрун у багатьох питаннях.

«Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи», - наголосив він.