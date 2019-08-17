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Дмитро Разумков розповів, які реформи чекають на українців в першу чергу. За його словами, на першому місці стоїть боротьба з корупцією.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, лідер партії «Слуга народу», який є потенційним спікером парламенту, Дмитро Разумков, заявив, що хоче бачити реалізацію трьох реформ в країні.
За його словами, це антикорупційна, освітня та медична реформи.
«Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я не задоволений», - зявив він.
Разумков особливо наголосив, що не підтримує медреформаторку Уляну Супрун у багатьох питаннях.
«Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи», - наголосив він.
13:39: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна задіяли проти українців гранатомети та кулемети
13:12: В Умані правоохоронці повторно затримали ізраїльського наркоторговця
12:52: Пора братись за Супрун: У Зеленського розповіли про нові реформи
12:23: Зеленський пообіцяв покарати власника готелю «Токіо Стар»
11:46: Ефірні масла варто застосовувати разом з традиційним лікуванням – вчені
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