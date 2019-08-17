Зеленський пообіцяв покарати власника готелю «Токіо Стар»

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 12:23

Володимир Зеленський відреагував на пожежу в готелі в Одесі, де загинули люди. За його словами, він покладе край злочинній недбалості.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі, що в Одесі загинули люди, і не через війну. Так, він відреагував на пожежу в готелі «Токіо Стар».

Як відомо, в ніч на 17 серпня, у будівлі готелю в результаті пожежі загинули 8 людей та ще 10 пострадали.

«І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище за людські життя», - зазначив Зеленський.

Він також вислови співчуття рідним і близьким загиблих.

«Дякую рятувальникам і поліції. Окреме спасибі одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього «готелю», - додав президент.