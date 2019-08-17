Ефірні масла варто застосовувати разом з традиційним лікуванням – вчені

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 11:46

Вчені вирішили вкотре нагадати, що ефірні масла мають цілющі властивості. Зокрема, деякі зних можуть загоювати шрами, або робити їх менш помітними.

Новину передає «Преса України».

За словами англійських вчених, люди повинні навчитися користуватися ефірними маслами. За їх словами, олія геліхрізуму, лаванди або чайного дерева сприяє загоєнню ран та зменшенню появи шрамів.

Поки ще мало вивчено вплив ефірних масел на рубці, тим не менше їх варто включати у своє традиційне лікування.

Шрами зазвичай утворюються, коли травма проникає повз перший шар шкіри. Після загоєння шрам зазвичай виглядає темніше або світліше, ніж шкіра навколо нього. Деякі ефірні олії мають протизапальні або антимікробні властивості - а іноді і те і інше.

«Використовуйте ефірні масла з обережністю, оскільки вони можуть взаємодіяти з ліками та іншими засобами, і вони можуть викликати побічні ефекти. Ефірні олії, як правило, не безпечні для вживання під час вагітності», - наголосили вчені.