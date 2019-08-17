В офісі Зеленського розвісили сучасні картини

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 11:11

Володимир Зеленський обрав для свого офісу незвичні картини. Усі роботи виконані українськими молодими художниками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, які картини прикрашатимуть Офіс президента Володимира Зеленського. Так, на стінах висітимуть роботи молодих українських художників з колекції Музею історії Києва.

Відповідну інформацію надала заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко. За її словами, картини обирав сам Зеленський та його найближче оточення.

Так, останні обрали роботи Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої й Олексія Кондакова.

«На полотнах зображені сюжети з різними тематиками», - додала вона.