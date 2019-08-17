Пожежа в одеському готелі забрала життя 8 людей

У Києві медики торгували безкоштовними ліками для онкохворих 08:43
Співачка Кеті Прайс вийшла в люди після пластики обличчя 08:08
Прилєпін похвалився кількістю вбитих на Донбасі українців (ВІДЕО) 14:07
Перший бій Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня 12:59
Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу 12:43
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка 12:08
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
В Одесі загорілась будівля готелю. На жаль, загинули його відвідувачі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про трагедію в Одесі. Тут в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 1:34. Ліквідувати полум’я їм вдалось лише о 4:32. Всього до ліквідації вогню юуло залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.
На жаль, в результаті інциденту щонайменше 8 людей, які знаходились у палаючій будівлі, загинули. Ще десять постраждали. Всього на момент події в готелі знаходилось близько 200 людей.
Всі обставини пожежі досі з’ясовуються. Уже порушено кримінальне виробництво за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
09:16: Одіозні Гладковські заховали ще понад мільйон гривень
08:43: У Києві медики торгували безкоштовними ліками для онкохворих
08:08: Співачка Кеті Прайс вийшла в люди після пластики обличчя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.