Пожежа в одеському готелі забрала життя 8 людей

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 10:29

В Одесі загорілась будівля готелю. На жаль, загинули його відвідувачі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про трагедію в Одесі. Тут в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 1:34. Ліквідувати полум’я їм вдалось лише о 4:32. Всього до ліквідації вогню юуло залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.

На жаль, в результаті інциденту щонайменше 8 людей, які знаходились у палаючій будівлі, загинули. Ще десять постраждали. Всього на момент події в готелі знаходилось близько 200 людей.

Всі обставини пожежі досі з’ясовуються. Уже порушено кримінальне виробництво за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.