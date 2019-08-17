У Криму випадково випустили ракету

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 09:50

За даними російських ЗМІ, окупанти Криму випадково запустили авіаційну ракету. З’явилися перші деталі події.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що військові, які захищають інетреси Володимира Путіна у Криму, випадкового запустили авіаційну ракету Х-29ТД класу «повітря-земля». Мова йде про інцидент, який мав місце ще 1 жовтня 2017 року.

«Двоє військовослужбовців морської авіації Чорноморського флоту, Олексій Чебанов та Микола Звєрєв, виконали несанкціонований пуск ракети, що має довжину більше чотирьох метрів і вагу близько 700 кілограм, в ангарі. Х-29ТД знесла ворота і частину стіни ангара, знищила апаратуру і ще один «виріб 63М», - відзначили ЗМІ.

Також зазначається, що бойова частина ракети не спрацювала. Тим не менше, було списано дві ракети. Встановлено, що військовослужбовці просто вирішили перевірити ракету.

«В результаті відбулося спрацьовування пиропатронов, на які було подано струм», - відзначили журналісти.

Тепер Міноборони РФ хоче стягнути з військовослужбовців понад 45 мільйонів рублів, що еквівалентно понад 675 млн доларів США.