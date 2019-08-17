Одіозні Гладковські заховали ще понад мільйон гривень

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 09:16

Одіозне сімейство Гладковських, яке збагатилось на оборонці, заховало понад мільйон гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до НАБУ. Антикорупційний орган закликали відкрити кримінальне провадження проти сімейства Гладковських.

У НАПК зазначили, що у декларації 2015 року Гладковський не вказано вартість корпоративних прав в кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED.

«Забув старший Гладковський і про наявність у сина корпоративних прав в ТОВ "Кіевбіоенерго"», - йдеться у повідомленні.

Так, Гладковські не вказали суму 1,3 мільйона гривень, також не було згадано про автомобіль Гладковського-молодшого.

Нагадаємо, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігор, контрабандою поставляв оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеною в чотири рази ціною. Так, Гладковські розбагатіли як мінімум на 250 мільйонів гривень.