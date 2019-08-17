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У Києві медики торгували безкоштовними ліками для онкохворих

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 08:43
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У Києві медики торгували безкоштовними ліками для онкохворих

В Україні викрили чергове угрупування, яке наживалось на онкохворих людях. Замість того, щоб давати пацієнтам ліки безкоштовно, горе-лікарі брали з останніх гроші.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що правоохоронці викрили у Києві групу лікарів, які придумали корупційну схему. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ України заявили, що  у службових осіб Національного інституту раку (НІР) МОЗ України були проведені обшуки.

Правоохоронці встановили, що лікарі вимагали від громадян гроші за ліки для онкохворих, які і так повинні видаватись безкоштовно.  Також було задокументовано факти вимагання та отримання лікарями хабарів від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб інституту Раку.

Відомо, що хабарі за призначення та видачу препаратів, закуплених за держкошти, коливались від 3 до 70 тис. гривень. «Відкати» за перемогу в тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

У фігурантів справи вилучили докази у вигляді документації та кошти. Наразі вирішується питання про повідомленні фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

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