Співачка Кеті Прайс вийшла в люди після пластики обличчя

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 08:08

41-річна британська медіа-персона та співачка Кеті Прайс почала з’являтися на публіці після невдалої підтяжки обличчя. Так, повністю своє обличчя зірка ще не показала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що британська знаменитість Кеті Прайс почала виходити на вулицю після дещо невдалої, як вона запевняє, операції на обличчі. За попередніми даними, співачка була помічена у Стамбулі, де й проводилась операція. Гламурна модель мала наліпки на обличчі.

До слова, разом із 41-річною знаменитістю був помічений її 30-річний коханий Кріс Бойсон, якому при нагоді поправили ніс «за півціни».

«Коли вона прибула додому після операції, її діти почали плакати, адже обличчя було дещо закривавлене», - відзначило джерело, знайоме із зіркою.