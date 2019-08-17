Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Прилєпін похвалився кількістю вбитих на Донбасі українців (ВІДЕО)
  • В Україні планують блокувати телефони-нелегали
  • Світоліна вдало стартувала на турнірі в США

Співачка Кеті Прайс вийшла в люди після пластики обличчя

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 08:08
Версія для друку
Співачка Кеті Прайс вийшла в люди після пластики обличчя

41-річна британська медіа-персона та співачка Кеті Прайс почала з’являтися на публіці після невдалої підтяжки обличчя. Так, повністю своє обличчя зірка ще не показала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що британська знаменитість Кеті Прайс почала виходити на вулицю після дещо невдалої, як вона запевняє, операції на обличчі. За попередніми даними, співачка була помічена у Стамбулі, де й проводилась операція. Гламурна модель мала наліпки на обличчі.

До слова, разом із 41-річною знаменитістю був помічений її 30-річний коханий Кріс Бойсон, якому при нагоді поправили ніс «за півціни».

«Коли вона прибула додому після операції, її діти почали плакати, адже обличчя було дещо закривавлене», - відзначило джерело, знайоме із зіркою.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції