Ахметова посунули у списку найвпливовіших українців

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Друг Петра Порошенка, олігарх Рітант Ахметов дещо опустився у списку найвпливовіших українців. Стало відомо, хто його випередив.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов за минулий рік опустився в різних варіантах рейтингів найвпливовіших українців. Так, за рейтингом видання «Новое время», Ахметов розмістився на третьому місці, давши дорогу Володимиру Зеленському та Андрію Богдану.
До слова, у минулому році Ахметов знаходився на другому місці. На першому тим часом був колишній президент Петро Порошенко. Закривав трійку Арсен Аваков. Окрім Зеленського та Богдана у новому рейтингу піднялися Ігор Коломойський, з 5 місця на 4-те, та Віктор Пінчук, який піднявся на 3 позиції до 8 місця.
Варто зазначити, що власник групи компаній СКМ Рінат Ахметов досі тримається як найбагатша людина України.
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