Ахметова посунули у списку найвпливовіших українців

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 07:37

Друг Петра Порошенка, олігарх Рітант Ахметов дещо опустився у списку найвпливовіших українців. Стало відомо, хто його випередив.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов за минулий рік опустився в різних варіантах рейтингів найвпливовіших українців. Так, за рейтингом видання «Новое время», Ахметов розмістився на третьому місці, давши дорогу Володимиру Зеленському та Андрію Богдану.

До слова, у минулому році Ахметов знаходився на другому місці. На першому тим часом був колишній президент Петро Порошенко. Закривав трійку Арсен Аваков. Окрім Зеленського та Богдана у новому рейтингу піднялися Ігор Коломойський, з 5 місця на 4-те, та Віктор Пінчук, який піднявся на 3 позиції до 8 місця.

Варто зазначити, що власник групи компаній СКМ Рінат Ахметов досі тримається як найбагатша людина України.