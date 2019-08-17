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Данилюк переплюнув Турчинова більшою зарплатою

Аня Мартинюк 17 серпня 2019, 07:01
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Данилюк переплюнув Турчинова більшою зарплатою

Новий секретар РНБО Олександр Данилюк матиме більшу заробітну плату, ніж його одійозний попередник Олександр Турчинов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що Олександру Данилюку з дня виходу на посаду секретаря РНБО виплатили 95,4 тис. грн зарплати. Це вдвічі більше, ніж отримував його попередник Олександр Турчинов. Останній отримував 52,2 тис. грн.

Зокрема, про зарплату Данилюка розповіли журналістам у прес-службі РНБО.

«За 4 робочих дня в травні йому було нараховано 3 044 гривні зарплати. За червень Данилюк заробив 92 320 гривень», - зазначили журналісти.

Варто зазначити, що надбавка за вислугу років склала 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 000 гривень, відрядження - 33 920 гривень. Не обійшлось й без премій - 36 000 гривень.

 

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