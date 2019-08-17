На Львівщині колектори довели чоловіка до смерті

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29-річний чоловік вкоротив собі віку через кредити онлайн. Як відомо, гроші він спускав на онлайн казино.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що у Львівській області в селі Мшана вкоротив собі віку місцевий житель на ім’я Дмитро. 29-річний чоловік повісився, залишивши передсмертну записку.
Про інцидент розповів волонтер організації «Стоп-Азарт». За його словами, чоловік пішов на такий крок через тиск колекторів. «Моя петля - мої кредити» - йшлось у записці.
Відомо, що загиблий працював у школі кочегаром. Він покінчив з життя на роботі ще й у свій день народження. Також зазначається, що він захоплювався азартними іграми. Місцеві волонтери хотіли йому допомогти, але марно.
Тим часом рідні загиблого заявили, що в його телефоні багато повідомлень від онлайн-кредитних компаній. Брат померлого підтвердив, що він взяв багато «швидких» кредитів. В результаті йому телефонували, а згодом й навідувались колектори.
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