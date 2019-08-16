Прилєпін похвалився кількістю вбитих на Донбасі українців (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 серпня 2019, 14:07

Захар Прилєпін в черговий раз заявив, що масово вбивав людей на Донбасі. Терорист також визнав, що не знає, що йому за це буде.

Новину передає «Преса України».

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін вкотре підтвердив, що вчиняв злочини проти українців на Донбасі. У новому інтерв’ю путніський найманець заявив, що «вбивав людей у великих кількостях».

«Ніхто, жоден польовий командир не мав стільки результатів, скільки я! Я не хочу про це говорити навіть. Але всі ці документи спливуть одного разу. Всі дізнаються, на яких напрямках загинуло найбільше людей. Там стояв мій батальйон! Прикинь!» - заявив вбивця.

Тим не менше, він не сказав, що вбивав саме військових України, що може означати, від його рук загинули й цивільні.

«Я керував бойовим підрозділом, яке вбивало людей у великих кількостях. Я не знаю, що потім мені буде ... Я знаю, що ці люди є і вони поховані, вони лежать в землі, вони вбиті. І їх багато ... З донецьких батальйонів, в цілому за показниками, рідко хто міг зрівнятися з моїм батальйоном. Все, що ми робили, - це повне галіме свавілля», - додав Прилепин.

Як повідомлялось раніше, Захар Прилєпін заявляв, що нічого не відчував, вбиваючи людей.

«Це така робота», - наголошував терорист.