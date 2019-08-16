iPhone 11 може мати екран від Samsung Galaxy S10

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Постачальник екранів для Apple, компанія Samsung, може схитрити та забезпечити нові айфони тими ж екранами, що використовуються для Samsung Galaxy S10.
Новину передає «Преса України».
Ні для кого не секрет, що Samsung робить екрани для Apple, але в поколіннях iPhone XS та iPhone X компанія створила тип OLED спеціально для телефонів Apple, тоді як iPhone 11 може просто використовувати той же екран, що й Samsung Galaxy S10.
Про це повідомляє видання TheElec. За словами експертів, OLED iPhone 11 буде виготовлена з набору матеріалів під назвою «M9», які Samsung також використовує для Galaxy S10 та Samsung Galaxy Note 10.
Хоча наразі це лише чутки, для Samsung це досить передбачуваний крок, оскільки це, швидше за все, зменшить витрати, адже на екрани Apple не потрібно буде створювати новий набір матеріалів. Крім того, скоротиться список постачальників, необхідних для створення екранів.
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