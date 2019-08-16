Перший бій Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня

Аня Мартинюк 16 серпня 2019, 12:59

Олександр Усик готовий вийти на ринг у суперважкій вазі. Тим не менше, їм’я його суперника ще не відоме.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що легендарний український боксер Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня. Тим не менше ім'я суперника боксера поки ще не відоме.

Першу інформацію надав менеджер Егіс Клімас. Останній заявив, що бій буде проведено в Чикаго на Wintrust Arena. Раніше зазначалось, що Усик вийде на ринг разом з Карлосом Такама з Камеруна. Однак у останнього змінили промоутерську компанію.

Нагадаємо, цього тижня український боксер отримав травму. У зв’язку з таким ходом подій дату бою у суперважкій вазі змінили.