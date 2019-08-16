Перший бій Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня 12:59
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Олександр Усик готовий вийти на ринг у суперважкій вазі. Тим не менше, їм’я його суперника ще не відоме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що легендарний український боксер Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня. Тим не менше ім'я суперника боксера поки ще не відоме.
Першу інформацію надав менеджер Егіс Клімас. Останній заявив, що бій буде проведено в Чикаго на Wintrust Arena. Раніше зазначалось, що Усик вийде на ринг разом з Карлосом Такама з Камеруна. Однак у останнього змінили промоутерську компанію.
Нагадаємо, цього тижня український боксер отримав травму. У зв’язку з таким ходом подій дату бою у суперважкій вазі змінили.
12:59: Перший бій Усика у суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня
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