Гримчака помістили в ізолятор

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Скандального заступник міністра у справах окупованих територій Юрій Гримчак після затримання потрапив в ізолятор. Однак, не один.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, Тетяна Матяш, адвокат Юрія Гримчака, повідомила, що її підзахисний знаходиться в ізоляторі на Косогорова в Києві разом з напарником. За її словами, дата проведення суду, на якому винесуть вирок затриманим, стане відома скоро.
Вона також додала, що до затриманих адвокатів не пускають. Як відомо, останні нещодавно були затримані на хабарі в мільйон доларів.
Нагадаємо, Гримчака звинувачують у корупційних схемах. Він разом з помічником вимагав 1,1 мільйона доларів від підприємця. Останньому начебто мали допомогти вирішити проблему з владою та законом. Дружина одіозного чиновника заявила, що не знає, що робити, адже гроші на життя у неї закінчаться до кінця місяця і, ймовірно їй доведеться йти працювати.
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