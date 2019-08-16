Вихідні в україні будуть осінніми – синоптик

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Наталія Діденко попередила, що найближчі вихідні будуть дещо прохолодними. За її прогнозом, Україна буде однією з найхолодніших країн у Європі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, відомий український синоптик Наталія Діденко розповіла, що завтра, 17 серпня, Україна буде однією з найхолодніших країн у Європі.
«Денна температура повітря становитиме +17+24 градуси. У південній частині та на Сході буде тепліше, +23+28 градусів...На фоні навіть не таких уже й страшних +18+20-ти градусів завіватиме північно-західний та західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів», - наголосила вона.
У неділю, 18 серпня, стовпчики термометрів покажуть комфортнішу температуру. Так, в Україні очікується +24+29, однак на Півночі буде +20+24 градуси.
«Із 19-го серпня, на Спаса тепле, до спеки, літо почне повертатися в Україну знову. Дощів буде небагато. Найближчими вихідними є ймовірність опадів на Півночі та Сході, дотягне місцями до Черкащини, у суботу де-не-де на Заході. Проте ці опади будуть локальними і млявими», - написала вона у соцмережі.
12:43: Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу
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