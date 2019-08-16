Ексбанкір став жінкою-рептилією

Аня Мартинюк 16 серпня 2019, 11:17

58-річний банкір Річард Ернандес наважився на зміну статі і навіть більше. Чоловік перетворився на «рептилію».

Новину передає «Преса України».

Житель Лос-Анджелеса банкір Річард Ернандес заявив, що для нього головним пріоритетом було попрощатися з «містером Боянглсом». Так він назвав свій пеніс. Так, він витратив чималу суму, щоб провести відповідну операцію, та на цьому не зупинився.

Він витратив 75 000 доларів на імплантацію під шкіру 18 рогів, кастрацію та видалення вуха, щоб стати «жінкою-рептилією».

Відомо, що протягом останніх 20 років йому поставили діагноз СНІД. Однак це не єдине, що підштовхнуло його до такого кроку. У дитинстві батьки Ернандеса залишили його у лісі.

«Я хочу, щоб мене називали «це», - додав він.

До слова, серед інших операцій, які провели чоловіку, розрізання язика. Він сподівається, що до 2025 року всі його заплановані перевтілення завершаться.