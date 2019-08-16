На Дніпропетровщині підліток вбив чоловіка

Аня Мартинюк 16 серпня 2019, 10:38

16-річний житель Дніпропетровщини вчинив страшний злочин. За це тепер він поплатиться свободою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що у Марганці Дніпропетровської області було затримано 16-річного місцевого жителя. Підлітка підозрюють у вбивстві 57-річного чоловіка. Труп останнього знайшли у власній квартирі ще 13 серпня.

Поліція встановила, що 12 серпня підліток та чоловік розпивали спиртне. В якийсь момент між ними виник конфлікт. В результаті молодний пияка побив товариша ногами. Від отриманих травм останній помер.

Наразі вбивця знаходиться у відділені поліції. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. За такий злочин він може поплатитись свободою на термін від 7 до 15 років.