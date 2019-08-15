В Україні планують блокувати телефони-нелегали

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 13:58

Українські власники смартфонів, які мають нелегальні апарати, в майбутньому не зможуть ними користуватис. Такі телефони планують блокувати.

Новину передає «Преса України».

Засновник і CEO магазину Rozetka Владислав Чечоткін прокоментував ідею мобільних операторів. Останні пропонують ввести блокування телефонів, які потрапили на територію України нелегальним шляхом.

Зокрема, блокування відбуватиметься по IMEI. Про це він написав у соцмережі.

«Мобільні оператори Лайфцелл і Водафон намагаються продавити блокування нелегально ввезених телефонів по IMEI. Навіщо це треба операторам? Думаю що вони хочуть осідлати ринок продажів трубок. Минула спроба враховувати телефони по IMEI була зроблена при Януковичі, тоді вона перетворилася в корупційну годівницю для дядьків, які вносили телефончики в базу», - зазначив він.

За його словами, така практика не буде корисною для більшості громадян.

«Дуже примітно, що таке блокування працює тільки в «демократичній» Туреччині і ініціатором цього в Україні став Туркцелл», - дода він.