Світоліна вдало стартувала на турнірі в США

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Еліна Світоліна успішно стартувала на тенісному турнірі серії Premier 5. Про це розповіли у Федерації тенісу України.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що перша ракетка України і 7 ракетка світу Еліна Світоліна показала хороший результат на тенісному турнірі серії Premier 5, який проходить в Цинциннаті, США.
За даними Федерації тенісу України, гордість України почала виступи відразу з другого кола.
«Українка впевнено обіграла в двох сетах 23-й номер світового рейтингу бельгійку Елізе Мертенс - 6: 4, 6: 1. Тенісистки провели на корті 1 годину і 13 хвилин», - зазначили у федерації.
У третьому колі Світоліна гратиме з переможницею пари Софія Кенін (США) - Заріна Діяс (Казахстан).
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