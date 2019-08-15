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Світоліна вдало стартувала на турнірі в США

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 13:37
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Світоліна вдало стартувала на турнірі в США

Еліна Світоліна успішно стартувала на тенісному турнірі серії Premier 5. Про це розповіли у Федерації тенісу України.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що перша ракетка України і 7 ракетка світу Еліна Світоліна показала хороший результат на тенісному турнірі серії Premier 5, який проходить в Цинциннаті, США.

За даними Федерації тенісу України, гордість України почала виступи відразу з другого кола. 

«Українка впевнено обіграла в двох сетах 23-й номер світового рейтингу бельгійку Елізе Мертенс - 6: 4, 6: 1. Тенісистки провели на корті 1 годину і 13 хвилин», - зазначили у федерації.

У третьому колі Світоліна гратиме з переможницею пари Софія Кенін (США) - Заріна Діяс (Казахстан).

 

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