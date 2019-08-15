Українці літатимуть з Києва в Турин

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 13:13

Українські мандрівники зможуть подорожувати ще в одне мальовниче місце без пересадок. Так, тепер місто Турин стало ще ближче.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp дала добро на здійснення програми польотів на італійський гірськолижний курорт в місті Турин. Відправитись туди українці зможуть з аеропорту Києва.

Відомо, що вартість квитка стартує від 1410 гривень. В цю суму не входить перевезення багажу. Відомо, що рейси здійснюватимуться у зимовий період двічі на тиждень, а саме по четвергах і неділях. Час у польоті – менше двох годин.

Подію прокоментував директор авіакомпанії Євген Хайнацкий.

«Ми розробляємо нашу польотну програму, враховуючи запит ринку і специфіку сезону. Сьогодні ми відкриваємо продаж квитків на рейси Київ-Турин у відповідь на побажання українців відпочивати на гірськолижних курортах», - заявив він.