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Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 12:43
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Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу

Російські найманці продовжують відкривати вогонь по населеним пунктам Донбасу. Так, ворог застосував заборонене озброєння.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що ситуація на Донбасі залишає бажати кращого. У прес-службі ООС повідомили, що збройні формування, які захищають інтереси Володимира Путіна, обстріляли населений пункт Новолуганське.

Уже традиційно найманці застосували заборонену зброю. Мова йде про міномети 120-го калібру. Так, ворог випустив дев’ять мін.

«Крім того, 14 серпня, близько 19 години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши 7 мін 120-го та 2 міни 82-го калібру, а також автоматичного гранатомета, що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей», - наголосили в ООС.

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