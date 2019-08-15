Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 12:43

Російські найманці продовжують відкривати вогонь по населеним пунктам Донбасу. Так, ворог застосував заборонене озброєння.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що ситуація на Донбасі залишає бажати кращого. У прес-службі ООС повідомили, що збройні формування, які захищають інтереси Володимира Путіна, обстріляли населений пункт Новолуганське.

Уже традиційно найманці застосували заборонену зброю. Мова йде про міномети 120-го калібру. Так, ворог випустив дев’ять мін.

«Крім того, 14 серпня, близько 19 години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши 7 мін 120-го та 2 міни 82-го калібру, а також автоматичного гранатомета, що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей», - наголосили в ООС.