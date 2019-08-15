Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 12:08

Після того, як НАБУ відмовилось відкрити кримінальне провадження проти Луценка, антикорупційний орган змусив діяти Солом'янський райсуд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що Солом'янський районний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Юрія Луценка. А саме за фактом можливих зловживань генпрокурором.

Як зазначено у матеріалах, у минулому році заявник звернувся до голови ВРУ Андрія Парубія. Останньому було повідомлено, що Луценко вчинив кримінальний злочин, зловживаючи службовим становищем або владою.

Уже у поточному році відповідне звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Тим не менше НАБУ не дало добро на відкриття кримінального провадження проти Луценка.

В результаті Солом'янський районний суд зобов'язав антикорупційний орган довести діло до кінця.