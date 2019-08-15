Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • «Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО)
  • Кримські окупанти запропонували європейцям безвіз
  • Яніна Соколова назвала гроші українських платників податків своїми

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 12:08
Версія для друку
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка

Після того, як НАБУ відмовилось відкрити кримінальне провадження проти Луценка, антикорупційний орган змусив діяти Солом'янський райсуд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що Солом'янський районний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Юрія Луценка. А саме за фактом можливих зловживань генпрокурором. 

Як зазначено у матеріалах, у минулому році заявник звернувся до голови ВРУ Андрія Парубія. Останньому було повідомлено, що Луценко вчинив кримінальний злочин, зловживаючи службовим становищем або владою.

Уже у поточному році відповідне звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Тим не менше НАБУ не дало добро на відкриття кримінального провадження проти Луценка.

В результаті Солом'янський районний суд зобов'язав антикорупційний орган довести діло до кінця.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції