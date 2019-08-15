Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу 12:43
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка 12:08
Заповнений пасажирами російський літак не долетів до Криму (ВІДЕО) 10:25
Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger 14:06
«Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО) 12:39
100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом 11:27
14-річного жителя Радивилова можуть посадити за гру з петардою (ВІДЕО) 10:12
Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян 13:31
Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці 12:53
Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei 11:38
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Після того, як НАБУ відмовилось відкрити кримінальне провадження проти Луценка, антикорупційний орган змусив діяти Солом'янський райсуд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що Солом'янський районний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Юрія Луценка. А саме за фактом можливих зловживань генпрокурором.
Як зазначено у матеріалах, у минулому році заявник звернувся до голови ВРУ Андрія Парубія. Останньому було повідомлено, що Луценко вчинив кримінальний злочин, зловживаючи службовим становищем або владою.
Уже у поточному році відповідне звернення надійшло в НАБУ з Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Тим не менше НАБУ не дало добро на відкриття кримінального провадження проти Луценка.
В результаті Солом'янський районний суд зобов'язав антикорупційний орган довести діло до кінця.
12:43: Путінські маріонетки обстріляли населені пункти Донбасу
12:08: Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Юрія Луценка
10:25: Заповнений пасажирами російський літак не долетів до Криму (ВІДЕО)
14:06: Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.