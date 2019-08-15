В Україні подорожчають побутова й офісна техніка

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 11:29

Стало відомо, що в Україні діятимуть нові стандарти щодо побутової та офісної техніки. В результаті ціни на такі товари підуть вгору.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,15 серпня, стало відомо, що Кабмін дав добро на затвердження ряду технічних регламентів про вимоги до так званого екодизайну для окремих видів побутової та офісної техніки. Це означає, що техніка з низьким класом енергоефективності стане недоступною в офіційних магазинах. Мова йде про товар, який не відповідає класу споживання «А».

Через шість днів з моменту публікації документа вимоги наберуть чинності. Публікації відповідної постанови ще не відбулось. Наразі продавці мають змогу розпродати такий товар. Вітчизняні виробники техніки, якщо бажатимуть вийти на європейський ринок, теж повинні будуть відповідати таким вимогам.

Ситуацію прокоментував економічний експерт В'ячеслав Лисенко.

«Для України ухвалення цих регламентів піде тільки на користь, тому що у нас нарешті почне з'являтися культура розумного споживання енергії. Виробники продукції будуть намагатися захопити ринок не кількістю, а саме якістю своїх товарів. А дотримання вимог екодизайну значно зменшить споживання енергії, що вигідно в свою чергу, як державі, так і населенню », - пояснив він.

Також відомо, що вартість товарів в результаті такого ходу подій зросте приблизно на 12%.