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Мадонна показала, на що здатні жінки в 60

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 10:54
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Мадонна показала, на що здатні жінки в 60

Співачка Мадонна поділилась зі своїми прихильниками відео, на якому вона показує, що може витворяти з ногами.

Новину передає «Преса України».

60-річна американська зірка Мадонна продемонструвала свою неймовірну гнучкість. На своїй сторінці у соцмережі вона представила відео з тренування ніг. Як відомо, наразі знаменитість репетирує тур з нагоди виходу альбому «Мадам X».

Так, співачка лежала на спині та максимально розтягувала ноги, імітуючи шпатаг.

«Легендарна співачка. У свої 60 років вона довела, що є професіоналом», - з'явилось у коментарях.

«Уже хочу побачити її супершоу. Сподіваюсь, вона покаже це й на сцені», - додали у Мережі.

 

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