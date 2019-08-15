Мадонна показала, на що здатні жінки в 60

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Співачка Мадонна поділилась зі своїми прихильниками відео, на якому вона показує, що може витворяти з ногами.
Новину передає «Преса України».
60-річна американська зірка Мадонна продемонструвала свою неймовірну гнучкість. На своїй сторінці у соцмережі вона представила відео з тренування ніг. Як відомо, наразі знаменитість репетирує тур з нагоди виходу альбому «Мадам X».
Так, співачка лежала на спині та максимально розтягувала ноги, імітуючи шпатаг.
«Легендарна співачка. У свої 60 років вона довела, що є професіоналом», - з'явилось у коментарях.
«Уже хочу побачити її супершоу. Сподіваюсь, вона покаже це й на сцені», - додали у Мережі.
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