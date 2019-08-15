Заповнений пасажирами російський літак не долетів до Криму (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 15 серпня 2019, 10:25

Російський пасажирський літак, який прямував в анексований Крим, так і не дістався місця призначення. Повітряне судно загорілось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що у Москві екстренно сів пасажирський літак Airbus A-321. Повітряне судно прямувало до Криму. На його борту було 226 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Літак був вимушений сісти у кукурудзяному полі. Він подолоав лише 1 км дороги в районі аеропорту Жуковський. За попередніми даними, причина посадки – палаючий двигун, в який потрапили чайки.

Як зазначили російські ЗМІ, деякі пасажири отримали травми кінцівок. В тому числі діти. На щастя, обійшлось без загиблих. Пожежу оперативно ліквідували. Відомо, що пасажири добирались до евакуаційних автобусів самотужки через кукурудзяне поле.

У той же час, за даними МНС РФ, десять людей постраждали під час жорсткої посадки літака, серед них - троє дітей.

Один з пасажирів літака оприлюднив відео з місця події.