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Соцгігант Facebook не втомлюється дивувати. На цей раз виявилось, що всі аудіодзвінки користувачів прослуховувались.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня , стало відомо, що компанія Facebook займалась прослуховуванням голосових дзвінків, які користувачі соцмережі здійснювали через Messenger. Тим не менше, соцгігант запевнив, що уже припинив таку практику.
У Bloomberg повідомили, що користувачі соцмережі повинні відмовитись від використання функції аудіодзвінка. Як зазначається, представники Facebook прослуховували аудіодзвінки з метою оцінити точність інструменту транскрипції.
«Як і Apple, і Google, ми зупинили огляд аудіо більше тижня тому», - запевнили у Facebook.
Нагадаємо, ще в квітні повідомлялося, що тисячі робітників та підрядників Amazon з усього світу слухали записи аудіо, записані пристроями Echo - засобом підвищення продуктивності Alexa. Пізніше повідомлялося, що Google робив те ж саме зі своїм цифровим помічником, хоча він призупинив практику після витоку аудіозаписів.
Навіть у Apple, яка пишається захистом конфіденційності своїх користувачів, були підрядники, які слухали записи Siri.
14:06: Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger
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