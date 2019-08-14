Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 14:06

Соцгігант Facebook не втомлюється дивувати. На цей раз виявилось, що всі аудіодзвінки користувачів прослуховувались.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня , стало відомо, що компанія Facebook займалась прослуховуванням голосових дзвінків, які користувачі соцмережі здійснювали через Messenger. Тим не менше, соцгігант запевнив, що уже припинив таку практику.

У Bloomberg повідомили, що користувачі соцмережі повинні відмовитись від використання функції аудіодзвінка. Як зазначається, представники Facebook прослуховували аудіодзвінки з метою оцінити точність інструменту транскрипції.

«Як і Apple, і Google, ми зупинили огляд аудіо більше тижня тому», - запевнили у Facebook.

Нагадаємо, ще в квітні повідомлялося, що тисячі робітників та підрядників Amazon з усього світу слухали записи аудіо, записані пристроями Echo - засобом підвищення продуктивності Alexa. Пізніше повідомлялося, що Google робив те ж саме зі своїм цифровим помічником, хоча він призупинив практику після витоку аудіозаписів.

Навіть у Apple, яка пишається захистом конфіденційності своїх користувачів, були підрядники, які слухали записи Siri.