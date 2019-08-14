Українців чекають шквал та град - синоптик

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 13:37

Наталія Діденко попередила, що дощі та град накриють декілька регіонів України. Так, уже традиційно під прицілом шквальної погоди західні області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди у найближчі дні. У соцмережі вона зазначила, що 15-го серпня на заході країни й надалі пануватимуть дощі, грози, можливі сильні зливи, а також шквал та град.

«Сильний, до штормового, південний вітер - на Півночі, у Центрі аж до Одещини.

Спека - на Півдні, Сході та у центральних областях, окрім Вінниччини», - додала вона.

В інших регіонах сухо та висока пожежна небезпека. Сильні вітри спостерігатимуться на півночі, у центральних областях та на Одещині. На заході вітер буде помірним.

«Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси. А ось на Півночі - повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус», - уточнила Діденко.