Українців чекають шквал та град - синоптик

Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger 14:06
«Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО) 12:39
100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом 11:27
14-річного жителя Радивилова можуть посадити за гру з петардою (ВІДЕО) 10:12
Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян 13:31
Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці 12:53
Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei 11:38
В «Укрзалізниці» вирішили не зупинятись на підвищенні цін на квитки 10:30
Проросійська партія ОПЗЖ назвала Порошенка «політичним трупом» 09:20
Зеленський прокоментував бурштинову катастрофу в Україні 13:59
В українських гіпермаркетах почали торгувати щоденниками без Криму 13:34
Зекономив 300 гривень: Порошенка висміяли за дітей-мітингарів 12:52
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Наталія Діденко попередила, що дощі та град накриють декілька регіонів України. Так, уже традиційно під прицілом шквальної погоди західні області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди у найближчі дні. У соцмережі вона зазначила, що 15-го серпня на заході країни й надалі пануватимуть дощі, грози, можливі сильні зливи, а також шквал та град.
«Сильний, до штормового, південний вітер - на Півночі, у Центрі аж до Одещини.
Спека - на Півдні, Сході та у центральних областях, окрім Вінниччини», - додала вона.
В інших регіонах сухо та висока пожежна небезпека. Сильні вітри спостерігатимуться на півночі, у центральних областях та на Одещині. На заході вітер буде помірним.
«Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси. А ось на Півночі - повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус», - уточнила Діденко.
14:06: Facebook визнав, що прослуховує користувачів в Messenger
12:39: «Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО)
11:27: 100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом
10:12: 14-річного жителя Радивилова можуть посадити за гру з петардою (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.