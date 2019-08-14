Медведчук не посунеться у крісло віце-спікера ВРУ

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 13:07

Однопартієць Віктора Медведчука заявив, що останній не висуватиму свою кандидатуру на важливу посаду у новій Раді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що кум російського президента Віктор Медвечук, який пройшов у нову Раду з партією ОПЗЖ, не буде висувати свою кандидатуру на пост віце-спікера. Про це заявив однопартієць одіозного політика Вадим Рабинович.

«Наша партія не буде його висувати, з тієї простої причини, що він вже був і віце-спікером, і першим віце-спікером, і сьогодні він зосереджений на партійній роботі», - пояснив Рабинович.

Як повідомлялось раніше, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що поява проросійського політика Віктора Медведчука у новій Раді є загрозою нацбезпеки. Тим не менше він підкреслив, що й з такими загрозами треба вміти справлятися.