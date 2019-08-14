«Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 12:39

Юмористична команда Володимира Зеленського показала першу пародію на шостого президента України.

Новину передає «Преса України».

Студія «Квартал 95», засновником якої є Володимир Зеленський, представила першу юмористичну пародію на українського президента. Артисти розіграли сцену, в якій президент та його помічний Андрій Богдан займаються спортом.

Крім того, під час сценки прозвучав жарт з приводу імені голови Офісу президента Андрія Богдана. Публіка пародію оцінила.

Як повідомлялось раніше, роль президента України Володимира Зеленського у «кварталі» дісталась колишньому учаснику дуету «Брати Шумахери» Юрію Великому.