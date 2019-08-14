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Юмористична команда Володимира Зеленського показала першу пародію на шостого президента України.
Новину передає «Преса України».
Студія «Квартал 95», засновником якої є Володимир Зеленський, представила першу юмористичну пародію на українського президента. Артисти розіграли сцену, в якій президент та його помічний Андрій Богдан займаються спортом.
Крім того, під час сценки прозвучав жарт з приводу імені голови Офісу президента Андрія Богдана. Публіка пародію оцінила.
Як повідомлялось раніше, роль президента України Володимира Зеленського у «кварталі» дісталась колишньому учаснику дуету «Брати Шумахери» Юрію Великому.
12:39: «Квартал 95» показав першу пародію на Зеленського (ВІДЕО)
11:27: 100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом
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