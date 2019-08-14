Скарлет Йохансон показала ноги у купальнику

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 11:59

Скарлет Йохансон та її майбутній чоловік Колін Джост відпочили на пляжі у Хемптонсі. Зірка дебютувала у відкритому купальнику.

Новину передає «Преса України».

Американська актриса Скарлет Йохансон була помічена зі своїм коханим Коліном Джостом у Хемптонсі. 34-річна зірка показала тіло у купальнику, зокрема, засвітила своє масивне тату на спині.

Крім того, папараці звернули увагу на не зовсім гладку шкіру бедер зірки кіно. Як відомо, сама Йохансон зізнавалась, що не любить свої ноги, адже має целюліт.

Тим не менше її коханому він, очевидно, не заважає.

«Вони провели разом всі вихідні. Він явно закоханий у свою зіркову половину», - відзначили у ЗМІ.