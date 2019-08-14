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100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 11:27
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100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом

У Prozorro шукають компанію, яка візьметься  облаштувати кордон з Кримом. Стало відомо, які саме роботи проводитимуться поблизу анексованого півострова.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 13 серпня у системі державних закупівель Prozorro з’явився новий тендер. Укрінтеравтосервіс збирається створити тимчасові контрольно-пропускні пункти в Херсонській області, а саме на кордоні з анексованим півостровом.

На проект збираються виділити 96 мільйонів 272 тисячі 101 гривню. Як зазначено на сайті Prozorro, переможець тендеру повинен буде забудувати земельну ділянку площею 5,91 га.

Будівництво відбуватиметься у дві черги. Спочатку має бути облаштована режимна зону з відділенням смуг в'їзд/виїзд, будівля поглибленого огляду транспортних засобів, КПП з тіньовими навісами, митний контроль ДФС, паспортний контроль Державної прикордонної служби України та вбиральню.

Термін здачі роботи - до 28 листопада 2019 року. З цього дня можуть стартувати нові роботи, а саме зведення сервісної зони з центром надання адмінпослуг, автостанцією і будинком відпочинку водіїв. Ці роботи повинні бути завершені до 31 грудня 2020.

До слова, аукціон запланований на  вересня 2019 року.

 

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