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У Prozorro шукають компанію, яка візьметься облаштувати кордон з Кримом. Стало відомо, які саме роботи проводитимуться поблизу анексованого півострова.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 13 серпня у системі державних закупівель Prozorro з’явився новий тендер. Укрінтеравтосервіс збирається створити тимчасові контрольно-пропускні пункти в Херсонській області, а саме на кордоні з анексованим півостровом.
На проект збираються виділити 96 мільйонів 272 тисячі 101 гривню. Як зазначено на сайті Prozorro, переможець тендеру повинен буде забудувати земельну ділянку площею 5,91 га.
Будівництво відбуватиметься у дві черги. Спочатку має бути облаштована режимна зону з відділенням смуг в'їзд/виїзд, будівля поглибленого огляду транспортних засобів, КПП з тіньовими навісами, митний контроль ДФС, паспортний контроль Державної прикордонної служби України та вбиральню.
Термін здачі роботи - до 28 листопада 2019 року. З цього дня можуть стартувати нові роботи, а саме зведення сервісної зони з центром надання адмінпослуг, автостанцією і будинком відпочинку водіїв. Ці роботи повинні бути завершені до 31 грудня 2020.
До слова, аукціон запланований на вересня 2019 року.
11:27: 100 мільйонів гривень піде на будівництво кордону з Кримом
10:12: 14-річного жителя Радивилова можуть посадити за гру з петардою (ВІДЕО)
13:31: Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян
12:53: Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці
11:38: Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei
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