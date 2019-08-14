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Таїсія Повалій вирішила захистити своє ім’я

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 10:51
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Таїсія Повалій вирішила захистити своє ім’я

Народна артистка України Таїсія Повалій вирішила відстояти своє чесне ім’я. Естрадна зірка заявила, що у Крим не навідувалась.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що Таїсія Повалій залишила на своїй сторінці у соцмережі емоційний текст. Після того, як директор столичного Палацу «Україна» Роман Недзельський заявив, що домовленостей про концерт зірки немає, співачка зазначила, що судитиметься.

«Задовбали суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала! Подумайте, мене б не впустили в Україну, де я живу всі п'ять років! На гастролі не «тікаю», а виїжджаю! жоден закон я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на батьківщині? Не хочеться витрачати дорогоцінний час на суди, але доведеться», - написала вона.

Нагадаємо, Таїсія Повалій, як й інші українські артисти частіше трудиться у Росії, де, як відомо, їй платять більше, ніж на батьківщині.

 

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