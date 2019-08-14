14-річного жителя Радивилова можуть посадити за гру з петардою (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 серпня 2019, 10:12

Трагедія на Рівненщині. В результаті необережного поводження з петардою троє хлопців потрапили до лікарні з опіками. Один з них тепер може поплатитися свободою.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 13 серпня, стало відомо, що в результаті нещодавного інциденту у Радивилові, Рівненська область, підлітки 14 та 15 років доправили опікового відділення обласної лікарні. Ще один 9-річний товариш хлопців госпіталізований з опіками ніг у місцевій лікарні.

Так, 14-річний Максим, який кинув петарду у каналізацію, в результаті чого відбувся вибух газу, пережив операцію. Він наразі без свідомості.

«У хлопця — 60% опіків тіла. Це загроза для життя, бо надто велика площа та глибина опіків для дитини такого віку. Його товариш має 25-30% — середній ступінь важкості», — зазначили лікарі.

Мати винуватця трагедії заявила, що не знає, де її син взяв петарди. Вона також переконана, що петарда потрапили у каналізаційний люк випадково.

Тим не менше інцидент розслідується як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (частина 4 статті 296 ККУ). За злочин винуватець може бути покараний перебуванням у в’язниці на термін від 3 до 7 років.