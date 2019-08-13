Медведчук в Раді є загрозою нацбезпеці – Данилюк

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 14:01

Представник команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк зауважив, що поява кума Путіна у ВРУ – це не дуже добре для України.

Новину передає «Преса України».

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що прихід кума Володимира Путіна Віктора Медведчука до ВРУ є загрозою нацбезпеці. За його словами, Медведчук, який представляє партію ОПЗЖ, захищатиме інтереси Кремля.

«Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза», - заявив Данилюк.

Тим не менше він наголосив, що треба вміти працювати і з такими викликами. Нагадаємо, у партію «Опозиційний блок – За життя» входять представники колишньої «Партії регіоні».